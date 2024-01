Le luci spente del varietà e dei tempi che non torneranno mai più

È una parola che apre mondi fantastici, lontani, irraggiungibili. È la chimera, il miraggio, il sogno proibito della prima serata di Viale Mazzini. Sarà per questo che a un certo punto in Rai, più o meno ciclicamente, in ogni Cda, in tutte le lottizzazioni possibili, qualcuno si mette in testa che “bisogna rifare il vecchio varietà”. E allora fitte riunioni di direttori e capi-struttura, estenuanti brainstorming tra produttori e funzionari, passando per prima cosa in rassegna i nomi. Chi può farlo questo varietà? Fiorello non ci viene, non gli va, non se la sente, sono anni che lo imploriamo in ginocchio, basta. Massimo Ranieri l’abbiamo già fatto. Panariello pure. Carlo Conti non canta. Amadeus fa Sanremo. Con Brignano viene fuori “Rugantino”. Stefano De Martino è ancora giovane, vedremo più in là, sennò finisce come Cattelan. E poi casomai ci vorrebbe una donna. Ci vorrebbe una “soubrette”, anche se oggi non si può neanche più dire “soubrette”. Laura Pausini e Paola Cortellesi erano andate bene, ma non era un varietà, più una cosa da serata-evento. “Celebration” con Serena Rossi ha fatto la metà di “Tu sì que vales” e costava il triplo. Si dovrebbe sperimentare. Una Drusilla Foer? Elodie? Si inizia a sudare freddo: Elodie, in prima serata, su Rai Uno, magari chiappe all’aria col palo della lap-dance? No, no, non va bene. Restiamo sui classici. Ci vorrebbe una come Loretta Goggi. E c’è poco da fare, la Loretta Goggi di oggi è Virginia Raffaele.



