De Luigi e Accorsi, smargiassi da sballo

Un inno all’Emilia-Romagna, alle malinconie della paternità, alla brotherhood, e ai motorini degli anni Ottanta usati come madeleine. Al terzo film da regista possiamo dirlo: nessuno meglio di Fabio De Luigi sa raccontare con grande leggerezza quella galassia sgangherata e indistruttibile che è la famiglia. Quel che ne resta, quel che vorremmo che fosse. La famiglia che proviamo a tirare su noi e quella che vive nei nostri ricordi. “50 km all’ora” parla anche di questo. Di un sentimento maschile della famiglia, di padri, figli, fratelli, rapporti che si sfaldano, si ritrovano, si riperdono (e in un momento in cui ai maschi è chiesto solo di sentirsi colpevoli, diventa quasi un film trasgressivo). “50 km all’ora” è una commedia sentimentale. È un film che nel finale vi farà piangere. È un road-movie alla “Easy Rider” coi motorini al posto dei chopper, e “l’appenino tosco-emiliano” nei panni della Monument Valley. Quindi non El Prado, Route 66, Death Valley, ma Pavullo nel Frignano, Cervia, Bertinoro, Borghi, Comacchio, la metafisica lunare del delta del Po. Non Steppenwolf e Jimi Hendrix, ma Cindy Lauper, Depeche Mode, Cock Robin. E come in “Easy Rider”, che, ricordiamolo, venne in mente a Dennis Hopper come una variante hippie del “Sorpasso” di Dino Risi (lo chiamiamo road-movie, ma l’abbiamo inventato noi), i personaggi sono già tutti nei dettagli, persino nei caschi, e nel modo di stare in sella.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE