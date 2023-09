I padroni della tv. Ritratto incrociato di Lucio Presta e Beppe Caschetto

Vite e caratteri opposti per due idee diverse di televisione: informazione e nicchia contro grande spettacolo. Sono gli agenti che da dieci anni decidono chi e che cosa vediamo sul piccolo schermo. Ecco come Beppe Caschetto e Lucio Presta si sono presi la tv italiana

Hanno umiliato Gramsci. La vera egemonia culturale l’hanno brevettata loro: un bracciante e un ballerino. Cos’è la televisione? Un elettrodomestico che Lucio Presta e Beppe Caschetto vi hanno consegnato in comodato d’uso. Sono i mastri Don Gesualdo dell’antenna, i massari del telecomando e i palinsesti la loro “roba”. Sono entrambi la più grande scusa, il più grande alibi che agitano direttori di rete senza idee, autori smandrappati, artisti esauriti: “E’ inutile. Lo sanno tutti che in televisione comandano loro”. Fa comodo. Per Aldo Grasso, sovrano della critica televisiva, editorialista del Corriere della Sera, “da dieci anni queste due figure hanno ucciso la linea editoriale delle reti e l’hanno sostituita con la loro linea personale. Lo hanno fatto con la complicità, e il sollievo, degli amministratori delegati, dei capi struttura, degli editori, che gli hanno delegato la facoltà di pensare. Le trasmissioni se le inventano Caschetto e Presta, i volti li impongono Caschetto e Presta, gli ospiti li suggeriscono Caschetto e Presta. Qui, siamo ben oltre l’amichettismo. Siamo in presenza di due organizzazioni, due società, due clan. Per certi versi fanno paura. Uno ne fa un po’ di più”.