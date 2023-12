Pro o contro Airbnb? Il dibattito anima anche le puntate di Un posto al sole

Nella soap Giulia fitta la stanza di Angela per brevi periodi, ma anche i fan possono prenotare una notte a Palazzo Palladini. E si accende la discussione tra chi è favorevole e chi no

Abbiamo già raccontato come Upas abbia avuto effetto sull’esplosione delle guide turistiche a Napoli. A questo si associa un altro fenomeno, che la nostra soap sull’attualità non poteva non affrontare: il cosiddetto effetto Airbnb. Giulia da qualche settimana fitta la stanza di Angela per brevi periodi, e i primi turisti sono già arrivati. Trattandosi di una vera e propria operazione commerciale, simile a quella che fece tempo fa l’Agenzia delle dogane, l’accordo tra la società e la produzione di Upas ha previsto per qualche settimana la possibilità per i fan della soap di prenotare tramite Airbnb a prezzo popolare una stanza per un giorno a Palazzo Palladini e incontrare gli attori. L’iniziativa ha fatto molto discutere, scatenando la solita diatriba tra gli affittuari che difendono il diritto di proprietà e chi accusa il portale della turistificazione delle città. La discussione ovviamente è stata riportata fedelmente all’interno della soap, nella trasmissione (stile il programma cult La Zanzara) che conducono Michele e Micaela. Sempre più simili a Cruciani e Parenzo i due si sono scontrati tra gentrificazione e benefit per quartieri sempre più rivalutati.