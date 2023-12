Da Viola di Un Posto al sole all'albo nazionale delle guide turistiche

La spinta propulsiva di Upas per l’economia di Napoli passa anche dalla valorizzazione del patrimonio artistico della città. Ora il Parlamento ha istituito nuove regole per gli operatori del settore

Grazie a Un Posto al Sole negli ultimi anni ha avuto grande visibilità il mestiere della guida turistica, che nella soap è il lavoro che fa, egregiamente, Viola. Portando in visita anche il telespettatore tra le meraviglie della città vecchia di Napoli. E anche questo ha contribuito al boom di guide turistiche in Campania, dove si registrano duemila operatori dei 25 mila totali in Italia.

La scorsa settimana dopo dieci anni il Parlamento ha varato la legge di riforma del settore. Per svolgere la professione sarà ora necessario superare un esame nazionale di abilitazione, che sarà indetto con cadenza annuale. La riforma istituisce un elenco nazionale delle guide turistiche, con obbligo di aggiornamento professionale, e un codice Ateco dedicato. Chiunque eserciti e non risulti iscritto al registro nazionale sarà passibile di sanzioni. Sarà possibile anche conseguire specializzazioni tematiche e territoriali. Inoltre, per svolgere l'attività sarà necessario essere in possesso di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale. La spinta propulsiva di Upas per l’economia di Napoli passa anche da qui.