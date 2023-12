Come Speranza di Un posto al sole, sono troppe le donne accecate d'amore

Dopo mesi di tradimenti Samuel ha deciso di interrompere la sua storia: la sua compagna non sospetta neppure che possa esserci un'altra e gli chiede di riprovarci. Ma a mancare è proprio l'amore, perché se non è ricambiato non è tale

Samuel dopo mesi di tradimenti, ha deciso di mollare Speranza. Finalmente ha trovato il coraggio per dirle che è finita, ma lei è accecata totalmente dall’amore e non riesce a capire che lui ha un’altra. Così mentre lui la sta lasciando, lei diventa più succube di prima. E pensa di essere lei quella che ha sbagliato, la responsabile della rottura. E insiste nel provare a convincere Samuel a ripensarci: “Non c’è coppia più affiatata di noi. E' vero la mia famiglia è invadente, io sono una rompiscatole, ma posso cambiare. Quando ci si ama, le cose si superano”. Non le passa proprio per la mente il pensiero che lui non la ami, anzi da mesi sta con un’altra.

“Tu mi rendi felice” dice Speranza, che propone al fidanzato una pausa di riflessione: “La pausa ci aiuterà a capire quanto abbiamo bisogno l’uno dell’altra, perchè quando c’è l’amore che problema c’è?”. E invece è proprio l’amore che manca, perchè se non è ricambiato non è tale. Ma quante donne non lo capiscono, e accecate dal proprio amore, sono disposte a farsi annientare nella speranza che lui prima o poi lo ricambi?