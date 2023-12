A Un posto al sole torna l'allegria cantata da Pino Daniele

L’amicizia tra Rosa e Clara emoziona i fan perché mostra la genuinità di due ragazze dei quartieri di Napoli. Meglio del filone che vorrebbe trasformare la soap in una fiction di azione

Come diceva Pino Daniele “L’alleria se ne va”. Raffaele descrive bene il mood del momento a Upas, periodo complicato un po’ per tutti i protagonisti di palazzo Palladini, e le loro storie. Quella più intricata è certamente quella a sfondo “poliziesco”, ma proprio su questa gli autori si stanno perdendo in diversi strafalcioni. Perchè il pm sospende Damiano per non aver fermato Sabbiese, e poi nel colloquio con la Cimmino sembra lo abbiano voluto lasciare loro libero? E perchè se la polizia non riesce a trovarlo, ci riesce l’investigatore di Alberto?

Apprezziamo lo sforzo di voler trasformare Upas in una fiction di azione, ma non è il suo punto di forza. Che invece ancora una volta si trova nei dialoghi e le caratterizzazioni dei personaggi più popolari. L’amicizia tra Rosa e Clara ha emozionato i fans perché mostra la genuinità di due ragazze dei quartieri di Napoli che, senza sguaiatezza, ma con grande umilità e superando mille difficoltà, riescono a fare squadra per far tornare l’alleria.