Fare il tifo per Damiano, l'eroe buono di Un posto al sole

Ha arrestato il criminale, ma non ha tradito l’amico: ora si trova a fronteggiare le minacce del pm. Stiamo con lui

Ci aveva provato in tutti i modi Damiano, il poliziotto, a convincere il suo amico di infanzia Edoardo a lasciare la criminalità e rimettersi in riga. Alla fine è accaduto il contrario: è stato Damiano a cedere e accettare l’invito dell’amico ad aiutarlo ad uccidere l’uomo che stava per far fuori Rosa. O almeno così gli ha fatto credere. Finché nel covo ha incatenato il bandito senza ucciderlo, e consentito a Edoardo di scappare prima di chiamare la polizia. E così il personaggio di Damiano torna a essere l’eroe buono della soap, il nuovo Franco Boschi. Ha arrestato il criminale, ma non ha tradito l’amico.

La cosa però non può andar bene a Eugenio, il pm. Che lo striglia perchè avrebbe dovuto avvisare la polizia per la retata, e non far tutto da solo disobbedendo gli ordini e lasciando scappare Edoardo. Eugenio sospende Damiano minacciando di farlo licenziare. E quindi all’atteggiamento di un magistrato che abusa del suo potere, si associa la reazione del marito tradito che si vendica con l’amante della moglie. Noi tifiamo per Damiano.