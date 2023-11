Trovare un personaggio "vero" in Un posto al sole. Il caso di Rosa

Interpretata dalla bravissima Daniela Ioia, l'ex compagna di Damiano e madre di Manuel in pochi mesi è entrata nei cuori del pubblico della soap opera, che ora sperano diventi sempre più protagonista

Uno dei punti forti di questa soap è la durata dei personaggi. Alcuni ci sono dalla prima puntata o quasi, ventotto anni fa. E sono indubbiamente quelli a cui il pubblico è piu legato. E se qualcuno per un pò va, come ora Angela e Franco Boschi, poi torna, come Alberto Palladini. Ma ad aggiornare le storie subentrano sempre personaggi nuovi, non solo meteore. Che possono più o meno gradire il favore dei fan. Ma mai era successo quello che sta accadendo ora con Rosa Picariello. La ex compagna di Damiano, mamma del simpaticissimo Manuel (bravissimo attore). Interpretata dalla bellissima e bravissima attrice Daniela Ioia. Il personaggio, come lei stesso ha raccontato, di una donna che deve superare mille difficolta per fare tutto nella vita, alla quale nulla è regalato. Donne che devono lottare per tutto, per il lavoro, l’amore, il figlio. E nascondo la fragilità in una corazza. Un personaggio vero interpretato da un’attrice di grande espressività e semplicità. Che in pochi mesi è entrata nei cuori dei fan di Upas non sempre teneri con gli attori della soap. Che ora sperano diventi sempre più protagonista, a danno di altre storie, come quella di Lara, che hanno stancato il pubblico.