Un Posto al Sole racconta di come la vita può sconvolgersi in un attimo

Rosa è stata colpita da un proiettile. Ma se le ferite si rimarginano, per tutto il resto non sarà semplice. L'eroina di Upas ora dovrà cercare un nuovo amore

Rosa si salverà dal proiettile che l'ha trafitta, ma tutto ormai è stato sconvolto. Lo sarà nella vita del piccolo Manuel che, con un padre poliziotto e uno zio malavitoso, conoscerà presto i rischi che corre la sua famiglia. Ma anche nella vita del suo amico Gimmy, che capirà che non solo le persone cattive subiscono il male. Che colpisce senza guardare. E ne fanno le spese tutti. Come tutti a Palazzo Palladini, tranne il cinico Alberto, sono sconvolti da questa tragedia. La sua drammaticità oltre a far soprassedere i Del Bue dalle quisquilie, rende anche il tradimento di Viola più sopportabile da Eugenio. La parte poliziesca della soap è lontana dal finale, e tutti fanno il tifo per la conversione di Edoardo. La parte romanzata invece ha già trovato in Rosa la sua eroina, a cui ora i fan di Upas augurano di trovare un nuovo amore migliore del poliziotto, e una nuova vita che la valorizzi lontano dal quartiere in cui è nata e in cui, sulla propria pelle, ha scoperto che non può continuare a vivere.