Tutto su John le Carré nel bel documentario di Errol Morris

Nato David Cornell, John Le Carré è fermamente convinto che non ci sia nulla dietro la maschera. La sua, e quelle che noi indossiamo a seconda delle occasioni. Sulle nostre non si sente di giurare, siamo ragazzi pigri e per le maschere bisogna essere portati. E divertirsi a indossarle. Sulla sua, è inflessibile. Neanche si comincia a discutere: “La stanza interna è vuota”. “Potevo diventare un cattivo ragazzo”, dice Le Carré a Errol Morris – il documentarista di “The Fog of War” (11 lezioni tratte dalla vita di Robert McNamara, segretario Usa alla difesa dal 1961 al 1968, presidenti JFK e Lyndon B. Johnson). Invece ha fatto lo scrittore. “Mi sono inventato il mio mondo e le mie spie – tutti tendiamo al doppio gioco, inutile negarlo”. Errol Morris non appare, sullo schermo c’è sempre il romanziere, ma si avverte la tensione tra i due: ogni documentarista sogna di smascherare almeno un po’ il suo personaggio. “The Pigeon Tunnel” è il titolo dell’indagine di Errol Morris su Le Carré, ex spia britannica e poi romanziere da milioni e milioni di copie (per questo aveva scelto uno pseudonimo). Neanche la caduta del Muro di Berlino ha saputo fermarlo, si è spostato a Panama per “Il sarto di Panama”, omaggio dichiarato al “Nostro uomo all’Avana” di Graham Greene. È riuscito a trovare una spia anche nella pacifica Svizzera: “La pace insopportabile”.

