“The Idol” infernale, la serie che tutti adorano odiare

Benvenuti allo spettacolo televisivo che adesso tutti adorano odiare. Trattasi di serie molto firmata: diretta da Sam Levinson, il venerabile creatore di “Euphoria”, è “The Idol”, lanciata all’ultimo festival di Cannes tra la riprovazione collettiva. Ora “The Idol” è approdato sui nostri teleschermi, apparentemente nel generale disinteresse, fatto salvo per i commenti malevoli verso uno show accusato di sprofondare nella fossa delle Marianne del cattivo gusto e della cialtroneria hollywoodiana. Insomma. un disgraziato Titanic della serialità, sbeffeggiato per l’insulsaggine dei personaggi, la ridicolaggine della storia, i dialoghi memorabili solo per la deflagrante cafonaggine. A questo punto niente di meglio per incuriosirci, ricevendo però la sensazione d’aver assistito a tutto un altro film – intendiamoci, non un capolavoro, per l’assenza di misura, per l’andamento a singhiozzo, per l’ansimante susseguirsi tra la volontà di provocazione e la consapevolezza che tutto ciò non verrà perdonato, facendo a brandelli sia il progetto sia la reputazione dei suoi responsabili.

