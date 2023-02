Il teatrino dell'assurdo del centrodestra alle prese con il Festival di Sanremo

Peggio della sinistra che ha scambiato lo stupidario di Sanremo per il Congresso di Livorno, c’è forse soltanto la destra che ci ha creduto. E che dunque adesso vorrebbe sostituire l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. Ma non perché la Rai è un immobile disastro, attenzione. E nemmeno perché l’azienda è piena di debiti o ha un piano industriale zoppo o non ha un’idea di sé. Ma chissenefrega di queste bazzecole prosaiche. I vertici della Rai vanno assolutamente cambiati per un buonissimo motivo: Fedez ha fatto la pecorella con Rosa Chemical. E poi ha strappato la foto di uno vestito da nazista. Ecco.

