Sanremo secondo Saverio

"Tutte quelle volte che non ti sei sentito abbastanza bello, intelligente, in effetti non lo eri. Ma sai, non è che gli altri siano poi tanto meglio". Letterina al Raimondo bambino e un monologo immaginario

Cari lettori, quest’anno ho seguito il Festival di Sanremo da casa. Avrei dovuto essere lì per questo giornale, sul posto, come già l’hanno scorso, per darvi la mia testimonianza, il mio punto di vista, piazzato fuori dal teatro Ariston assieme al sosia di Pavarotti. Ma la Rai – per la quale ho condotto in questi giorni “Aspettando Sanremo” su Rai Radio 2 assieme a Diletta Parlangeli e LaMario – non era in grado di farmi collegare con Roma da Sanremo. I tecnici dovevano andare a cena, a quell’ora. Un po’ come noi telespettatori saremmo dovuti andare a letto, dopo una cert’ora. Mentre invece noi a letto non ci siamo andati, abbiamo fatto le ore piccole per tutta la settimana; mentre i tecnici a cena ci sono andati eccome. Ed eccomi qui, a scrivere al me bambino…