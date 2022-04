Noi e Chaterine Spaak

Quante vite ha vissuto, o quanti doppi ha avuto, Catherine Spaak? Attrice di cinema e televisione, cantante e soubrette, conduttrice televisiva o per meglio dire inventrice del salotto in tv. Bellissima scoperta sedicenne dello scopritore di sedicenni Lattuada, a diciassette era già icona, nel suo nuovo paese adottivo, nel Sorpasso in mezzo a Gassman e Trintignant. Apparizione diafana in paesaggio mediterraneo, non era un fiore selvaggio spuntato dal niente, come spesso le giovani donne nel cinema, ma una ben coltivata figlia di Francia, con attori e artisti in famiglia e anche uno zio primo ministro, per quanto del Belgio, a giustificare un’innata conoscenza dell’uso di mondo e della schermaglia dei sessi. Una libertà di giovane donna, così diversa dai “nostri” primi Sessanta, che era sua, che le era assicurata nel Dna come una parte di dote e di corredo. Così che alle sue coetanee italiane faceva un po’ invidia e un po’ soggezione; e per i maschi italiani in libera uscita dai “poveri ma belli”, ma non ancora affrancati nel mondo nuovo, era oggetto desiderabile e irraggiungibile, esotico.

