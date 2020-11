Fact checker reali

Nell’era della polemica diffusa non poteva mancare quella sulla serie più seguita del momento (anzi no, la numero tre: forse è il caso di farci una polemica, sul perché non è al primo posto). “The Crown”, lo sceneggiato che tiene tutti incollati a Netflix, senza il pudore delle nostre nonne che per leggere Barbara Cartland (nonna acquisita di Diana, peraltro) o “Point de Vue” non li esibivano come consumi culturali. Insomma, pare che questa quarta serie – polemica! – non sia accurata. Le proteste vibranti sono arrivate: da Michael Fagan, lo squilibrato che si introdusse non una ma due volte nella camera della regina (“sono molto più bello di come mi hanno rappresentato”). Su Instagram, Ashley Hicks, arredatore nipote di Lord Mountbatten, ha detto indignato che “nessuno entra dal cancello principale! Solo la regina”, commentando le scene delle auto avanti e indietro da Buckingham Palace dal portone sbagliato.

Pubblicità

Pubblicità