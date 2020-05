Distanziati dal comico

Preso atto del distanziamento sanitario che d’ora in poi ci tocca (“sociale” non sembra l’aggettivo adatto, neanche per zuccherare la pillola) bisognerà calcolare il distanziamento che provocherà tra noi e le cose che ci piacevano prima del virus. Jerry Seinfeld, per esempio. L’inventore di “Seinfeld”: lo “show sul nulla” trasmesso in televisione dal 1989 al 1998, vincitore di 10 Emmy e tre Golden Globe. Netflix ha comprato a caro prezzo i diritti in scadenza, ma lo metterà in streaming nel...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.