La Rai pensa di trasmettere un po’ meno virus e un po’ più il Papa

Roma. In Rai sono giornate convulse. Se da un lato la pandemia blinda la posizione di Fabrizio Salini (che un paio di mesi fa era sul punto di saltare) e rimanda sine die l’attuazione del suo piano industriale (che per alcuni non vedrà mai la luce), dall’altro c’è da rimescolare i palinsesti per far fronte all’emergenza e gestire l’esplosione della platea televisiva. Ogni giorno, infatti, quasi quattro milioni di persone in più, costrette a casa, si mettono davanti al teleschermo,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.