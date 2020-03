MasterChef, pensavo fosse amore invece era una paella

Il mondo è brutto perché è vario, diceva un saggio. La commozione è un fatto molto soggettivo, e ognuno di noi la gestisce come può. C’è chi non piange mai, e chi non si è mai ripreso dal finale di Big Fish. Chi si è commosso per l’elezione di Obama, e chi alla finale dei Mondiali del 2006 ha singhiozzato pure nel maglione del vicino del quarto piano, quello che puntualmente si infila in ascensore con sei rottweiler esuberanti e sguinzagliati. Ci sono quelli che al termine dell’Attimo Fuggente si ritrovano in piedi sul trulstorp dell’Ikea. C’è il momento in cui il Conte torna a galla alla fine di I love Radio Rock, lasciando a fondo il capitano del Titanic. E poi c’è la finale di MasterChef di ieri sera.

Una competizione serrata, il giusto pizzico di dramma psicologico, e gli immancabili piatti da approfondimento di Superquark. In balconata, familiari e tutti gli altri concorrenti (drinking game della serata: bere a ogni “ma quello chi è?”). Una vittoria meritatissima e giocata fino all’ultimo – quella di Antonio – che si è conclusa con la proposta di matrimonio al suo compagno, che Ferragnez spostati. Finale tra coriandoli, spumante e colossali abbracci di gruppo, che si vede che durante le riprese il coronavirus ancora non c’era e non ci si doveva salutare con i gomiti. Un appello agli autori: per favore, se vi avanza del tempo scrivereste mica i prossimi capitoli di questo sciagurato Paese? Va bene anche la versione a impepata di cozze.