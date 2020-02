Masterchef ai tempi del coronavirus

Forse non ci avete fatto caso, ma stiamo vivendo le settimane d’oro della cultura italiana. Per gli speculatori dell’enogastronomia, rischia quasi che telefonando all’Osteria Francescana di Modena si trovi un posto entro agosto. Se siete amanti dell’arte, è il vostro momento: autoscatto panoramico davanti al Cenacolo di Leonardo senza nemmeno un selfie stick nell’inquadratura. Non si leggevano tante citazioni del Manzoni dai tempi del sussidiario di terza media: la prossima generazione di neonati sarà tutto un fiorire di Renzi (nella top ten del moderno genitore democristiano) e di Lucie. Certo, ora ci vorranno solo altri dieci anni per rimuovere di nuovo il trauma esistenziale provocato dalla madre di Cecilia, grazie Facebook. Nel frattempo, gruppi di fuoricorso della Federico II hanno organizzato un couchsurfing a Ravello per condividere racconti brevi a tema erotico, con protagonisti Amadeus e Sgarbi, con sottofondo di Achille Lauro (voci insistenti dicono che Netflix acquisterà i diritti). Così procede questa pandemia da panico collettivo, invocando porte chiuse e porti aperti, mentre gruppi di cinesi attaccano per strada gli anziani lombardo veneti. Cosa ci salverà? Probabilmente le penne lisce.

Ecco allora il decalogo per sopravvivere a un’altra settimana di quarantena. Consiglio bonus: maratona di Masterchef, per recuperare i momenti migliori del programma, in attesa della finalissima di giovedì prossimo.