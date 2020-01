Una perfetta combinazione di gusto. Il pagellone di Masterchef

Santo Maradona, che bella edizione. Siamo arrivati alla quinta puntata di Masterchef – il pilastro più solido della programmazione Sky – e il programma continua a essere una bomba. Tutti gli ingredienti sono calibrati per creare la perfetta combinazione di gusto: sfide interessanti, concorrenti di livello, la giusta dose di dramma ed emozioni. Anche i giudici sono una scommessa stravinta, hanno trovato la loro alchimia: protagonisti, ma non soverchianti; severi, ma senza quella ferocia ostentata che stava facendo il suo tempo (persino Barbieri ieri sera ha sputato una carne mal preparata con estremo garbo). E via, spadellare. Ecco il meglio e il peggio degli ultimi episodi.