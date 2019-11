Il fermento in Rai in attesa delle nomine

Roma. In Rai arriva sempre il momento in cui ci s’incarta sulle nomine. Perché la politica reclama posti e Viale Mazzini è sempre sensibile. Specialmente se nel frattempo la maggioranza di governo è cambiata e non è più quella che ha nominato gli attuali vertici. Le nomine in questione, che daranno l’avvio al piano industriale dell’ad Fabrizio Salini, arriveranno, forse, per fine mese, in un Cda che sarà convocato per il 28 novembre. Proprio per questo Alberto Barachini, presidente forzista...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.