Tutto il meglio dell'ottava puntata di MasterChef

“Replicare il mitologico branzino in crosta con salsa choron del grande e altrettanto mitologico maestro della nouvelle cuisine Paul Bocouse è roba per cuori forti. Soprattutto se ai poveri aspiranti chef non viene data alcuna istruzione su come farlo. Così, a intuito, guardando quel pesce cotto e cercando di replicarlo, sapendo solo che c’è una mousse e una salsa d’accompagnamento. Il tutto complicato dal fatto che si lavora in coppie e a staffetta e le coppie le fa uno dei concorrenti (Federico), il vincitore della Mystery Box. È da segnali come questo che si capisce come il livello di MasterChef 8 (ogni giovedì alle 21.15 su SkyUno) si sia alzato notevolmente. Dopotutto le puntate che mancano alla finalissima sono sempre meno e dietro le postazioni sono rimasti solo in nove”.

