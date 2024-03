L'Ai al servizio dei giornali. La lezione di Zach Seward

Gli uomini per primi e per ultimi, l’IA generativa nel mezzo, per fare la differenza. Il direttore editoriale per le iniziative IA del New York Times spiega un metodo per gestire e non subire la tecnologia

Dopo aver visto l’ultimo Mission Impossible il presidente americano, Joe Biden, ha iniziato ad avere paura dell’intelligenza artificiale, o così dicono. Un bot indipendente che controlla sottomarini nucleari non si è però ancora visto, mentre abbiamo già fatto esperienza delle varie ChatGpt che potrebbero rimpiazzare i copywriter e i content creator, e di vari siti che usano l’intelligenza artificiale per scrivere articoli. Di fronte all’allarmismo sul prosperare dell’intelligenza artificiale, a dicembre il New York Times ha assunto Zach Seward con il ruolo inedito di direttore editoriale per le iniziative IA. Non è un caso che il Times sia il giornale che oggi va meglio in America, che resta fiorente nonostante una crisi che sta colpendo riviste, blog e quotidiani, locali e nazionali (si parla di oltre duecento persone a cui verranno offerti buyout al Washington Post, per citare solo un caso). Invece di alzare bandiera bianca di fronte all’IA, o di utilizzare il machine learning per creare contenuti dal clic facile (vedi Sports Illustrated e i suoi finti pubblicisti-bot), il giornale newyorchese ha deciso di prendere la questione di petto e imparare a gestirla per tirare fuori il meglio da queste nuove tecnologie.