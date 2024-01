I fan di Taylor Swift sono furiosi con Musk per le foto porno (false) della loro star

Mercoledì, X, ovvero l’ex Twitter, si è riempito di molte fotografie create utilizzando le intelligenze artificiali che rappresentavano la cantante Taylor Swift in pose pornografiche. Questo tipo di contenuti – detti “deepfake” – non sono una novità ma il volume raggiunto da queste immagini è senza precedenti, si sono diffuse di profilo in profilo e hanno raggiunto un pubblico enorme. Chiunque abbia usato X tra mercoledì e giovedì potrebbe avere incontrato i deepfake, anche perché le parole “Taylor Swift AI” hanno dominato per molte ore i trending topics del social network.



