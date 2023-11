Taylor Swift è la dea del pil (e del pop)

Bionda, carina. Tutta faccette e gridolini. Non è la Ferragni che pure un po’ le somiglia – non foss’altro per la mistica del follower, per la simbiosi fatale col pubblico chattante. Vagamente più emotiva, più bambolona, più americana. È la fenomena della musica pop. Taylor Swift è la donna del momento. Valchiria che nel mondo ha riempito stadi, ripopolato cinema, rimpolpato pil. Così scrivono di lei oggi: “Entra nel club dei miliardari americani… Una macchina perfetta capace di regalare 4,3 miliardi aggiuntivi di pil soltanto grazie a 53 esibizioni”. E così scrivevano già quest’estate, quando l’economia statunitense cresceva del 2,4 per cento contro il 2 del precedente trimestre, quando scavallava l’1,8 atteso dagli analisti – attendibili meno dei cartomanti – a maggior ragione se a scombinare gli oroscopi c’era lei: la ragazza della Pennsylvania sospetta parte in causa innalzamento pil. E però che bella la diceria della titana col pil in spalla! Che quasi fa il paio col maschio bianco brutto e cattivo. Uno che il mondo non solleva ma distrugge. E che coppia, con Taylor: la bella e la bestia. Due che fra loro c’entrano niente ma che tanto dicono di noi. Che a forza di dare spiegazioni strane ad accadimenti grandiosi, tipo l’innalzamento del mare o del pil, dimostriamo che non è l’economia o l’ecologia. E’ la mitologia la scienza dell’uomo nuovo. Fuori c’è il sole? “Fattore Swift”; arriva l’alluvione? “Caccia al maschio capitalista!”. Tempi magici, appunto.

