E’ bello il mondo se Taylor Swift lo ascolta

Dunque, mi dice @sciandi che la adora che Taylor Swift è molto brava, che tutti pensavano fosse la solita reginetta del pop e lei li ha fregati ed è diventata una cantante folk che farà la sua strada. E’ americana, e io mi fido perché ero fermo a Joan Baez, per il folk americano. Ma mi fido anche perché l’America che tutti amiamo è così (non nel senso del folk, che anche due balle) ma nel senso di una passione bella, per fare delle cose belle e che fanno bene alla gente. E persino c’è una cantante (folk, però giovane) che dice che è giusto e importante andare a votare. Questo detto, Taylor Swift ha fatto appunto una cosa buona. Va su un qualche posto della rete, e si imbatte in quest’appello qui: “Mi chiamo Vitoria Mario e sono una 18enne nera con un sogno”. Non è americana, è portoghese ma studia a Londra, non ha soldi per pagarsi le tasse (sarà che i brexitari non danno borse di studio ai ragazzi europei, boh) e allora ha scritto su GoFundMe: “Mi è stato offerto un posto presso l’Università di Warwick per studiare matematica, ma non posso permettermelo”. Taylor (senza cognome, siamo già in confidenza) le ha subito risposto: “Victoria, mi sono imbattuta nella tua storia online e sono così ispirata dalla tua determinazione e dedizione a trasformare i tuoi sogni in realtà. Voglio darti un contributo per raggiungere il tuo obiettivo e buona fortuna per tutto ciò che fai! Con affetto, Taylor”. E un bacio da 25 mila euro. E forse non è niente, di fronte a tutto quello che succede nel mondo e anche ai soldi che ha lei. Però che bello. Ora la ascolto pure.