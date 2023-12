I conti di Starlink non vanno troppo bene. Nemmeno i rapporti col governo di Biden

Quando Elon Musk è arrivato in Italia per partecipare al raduno di Fratelli d’Italia ad Atreju, lo scorso fine settimana, il capo di X e Tesla ha parlato col governo italiano anche delle cosiddette “aree bianche”. Si tratta di zone – rurali e montuose – in cui la copertura internet risulta pressoché assente e dove le compagnie del settore di solito non investono. Ma Musk è anche il capo di SpaceX, azienda del settore aerospaziale che al più fantascientifico obiettivo di colonizzare Marte affianca un servizio chiamato Starlink, che opera una costellazione di satelliti in grado di collegare via internet anche i luoghi più remoti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE