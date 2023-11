Dopo la "congiura", Microsoft vince tutto: prende Altman e spolpa OpenAI 

Satya Nadella, il ceo di Microsoft, ha vinto il fine settimana più confuso e decisivo nella storia recente della Silicon Valley. I fatti sono ormai noti ai più: venerdì il consiglio d’amministrazione di OpenAI ha licenziato il co-fondatore e amministratore delegato Sam Altman, grazie anche all’astrusa struttura della società (nata come non profit e finita per contenere una divisione a scopo di lucro); poi ci ha ripensato, e Altman pareva destinato a tornare; infine, domenica, l’addio ufficiale, al quale è seguito l’annuncio di Nadella, che ha dato il benvenuto in Microsoft ad Altman e Greg Brockman, altro co-fondatore di OpenAI. Qui “guideranno un team di ricerca sulle IA avanzate” mentre Microsoft rimarrà “impegnata nella nostra collaborazione con OpenAI”.

