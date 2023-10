Gli strumenti che servono alle democrazie per vincere la guerra dell'informazione

Parigi. “Dalla fine della Guerra fredda e con l’avvento dei media digitali e di internet, l’informazione è diventata un elemento essenziale della potenza degli stati e lo spazio informativo si è trasformato in un campo di battaglia. Nel dossier israelo-palestinese, Hamas ricorre all’informazione digitale e ai social network per fare leva sull’opinione pubblica internazionale e ostacolare la superiorità militare di Israele. Ciò a cui stiamo assistendo in questo momento è una guerra dell’informazione tra Hamas e Israele, una battaglia a colpi di condivisioni sui social attraverso la strumentalizzazione dei dispositivi pubblicitari delle piattaforme che amplificano le rispettive narrazioni. Entrambi i belligeranti ricorrono a questa tecnica”. David Colon, professore a Sciences Po, dove insegna Storia della propaganda e delle tecniche di comunicazione persuasiva, ha appena pubblicato un saggio su quella che lui definisce “la Terza guerra mondiale”, una guerra non rumorosa e sanguinosa come quella che si consuma sul campo, ma altrettanto insidiosa e decisiva per il futuro dell’occidente, dal titolo: “La guerra de l’information. Les Etats à la conquête de nos esprits” (Tallandier).

