Quanto è difficile gestire le intelligenze artificiali. I diversi approcci dei paesi dell'Onu

"Servirà il contributo di tutti noi. Ci lavoro ormai da un po’ di tempo, come qualcuno di voi, e ho capito che ci servirà il contributo di tutti”. L’intervento del presidente americano Joe Biden alle Nazioni Unite di martedì è stato dominato da altri temi, fra tutti la guerra in Ucraina, ma non ha mancato di toccare un altro degli spettri che circola nell’Assemblea riunita: le intelligenze artificiali. Nel Palazzo di Vetro, lontano dagli headquarters della Silicon Valley, il dibattito ormai fantascientifico in corso tra personaggi come Sam Altman, Elon Musk e gli altri fondatori del settore, si sta rivelando per quello che è: una minaccia enorme, difficile da gestire e ancora più ardua da descrivere. Biden ha detto di voler lavorare “direttamente con i leader di tutto il mondo, inclusi i nostri avversari, per fare in modo di essere noi a governare questa tecnologia e non il contrario”. Parole che possono trovare una sponda amica nel Segretario generale della Nazioni Unite António Guterres, che lo scorso giugno aveva proposto la creazione di un ente per monitorare lo sviluppo di queste tecnologie, ispirato all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea).

