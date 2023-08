ChatGPT sta diventando scema, e forse la colpa è tutta nostra

I primi segnali di calo sono arrivati lo scorso luglio, quando Similarweb, azienda che si occupa di traffico internet, rivelò un calo del 9,7 per cento nelle visite al sito di ChatGPT rispetto al mese precedente. Un calo fisiologico per qualsiasi altro servizio ma un possibile crollo per il chatbot di OpenAI, che quest’anno ha raggiunto i cento milioni di utenti in appena due mesi. La notizia fu sufficiente a ispirare titoli di giornale sulla possibile fine della febbre da Intelligenza Artificiale; i più attenti e cauti, invece, imputarono la défaillance alla fine della scuola: meno studenti in classe, meno compiti, meno richieste alla IA.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE