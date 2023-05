Quanto costa l'IA? Lo scontrino è salato tra diritti d'autore e programmatori

Altman vuole altri cento miliardi di dollari per OpenAI mentre progetta il computer-Dio AGI. Il Comitato europeo per la Protezione dei dati istituisce una task force dedicata

Le intelligenze artificiali di OpenAI sembrano funzionare come per magia. Apri il sito OpenAI, chiedi alla macchina di generare testi di qualsiasi tipo e quella esegue, velocemente e con precisione (anche se continua a inventare fatti). Dietro a questo, però, c’è una tecnologia enorme e sofisticatissima, dal costo sempre più alto. Nell’ultimo anno sono circolate molte stime sui costi di funzionamento delle IA dell’azienda, con la più diffusa che li fissa a circa tre milioni di dollari al giorno. Il sito The Information ha da poco pubblicato indiscrezioni che vanno ad aggiornare le perdite dell’azienda, che sono raddoppiate nel corso del 2022 raggiungendo quota 540 milioni di dollari.