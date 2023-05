Le apocalittiche previsioni di Hinton su ChatGPT vanno ascoltate, ma con un orecchio solo

"Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus”. Con questo esametro, che chiude il romanzo “Il nome della rosa”, Umberto Eco cita Bernardo di Cluny, un monaco filosofo del XII secolo, dando una chiave di interpretazione al titolo del libro. Tutto svanisce nel tempo, come una rosa, della quale possiamo possedere solo il nome. Orbene, Geoffrey Hinton, nel ruolo indiscusso di Gran Maestro Globale dell’IA, avrà pure buone ragioni per dimettersi da Google e poter confessare al mondo i propri timori per l’imprevedibile e pericolosa evoluzione di ChatGPT e della Generative AI, ma forse si è perso il libro di Umberto Eco. Se avesse risciacquato i panni intellettuali nel nostro stesso fiumiciattolo letterario, Hinton si sarebbe accorto di assomigliare al legnoso bibliotecario Jorge da Burgos, il quale, con il pur commendevole intento di proteggere l’umanità dalla corruzione del riso e del divertimento, avvelenava chiunque provasse a leggere la Commedia di Aristotele. Suvvia Mr. “Jorge” Hinton: anche ChatGPT, come tutti noi, possiede solo i nomi nudi. La Generative AI non potrà fermare il flusso della storia e l’affascinante viaggio dell’umanità in essa. Nomina nuda tenemus, caro Hinton, e la rosa rimarrà inafferrabile anche alle diavolerie di Open Ai e dei suoi fratelli virtuali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE