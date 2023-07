Wikipedia allena le chatbox, ma così potrebbe autodistruggersi

Quello tra i chatbot e l'enciclopedia online è un rapporto delicato. Un saggio immagina che in futuro un modello computerizzato potrebbe finire per sostituire il sito e i suoi curatori umani

La chiamano “morte per Wikipedia”: succede quando una persona viene erroneamente dichiarata morta nella propria pagina Wikipedia da qualche utente male informato o in vena di burle. Scherzi che, nella community degli editor che scrivono, rileggono e controllano ogni giorno migliaia di lemmi dell’enciclopedia online, non vengono presi alla leggera e vengono considerati atti di vandalismo digitale. “Morte per Wikipedia” è anche il titolo di un saggio pubblicato da uno di questi editor, che si fa chiamare Barkeep49, sul futuro dell’enciclopedia in un web popolato da intelligenze artificiali generative, come ChatGPT.