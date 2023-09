Il contagio di TikTok. Cosa succederebbe in caso di ban, ora che tutte le app somigliano a quella cinese

Alphabet, il gruppo che comprende Google e YouTube, è attraversato da una crisi esistenziale che sembra rispecchiare quella in corso in tutto il mondo digitale. Oltre alla crescita di TikTok il mercato delle piattaforme digitali deve vedersela con la diffusione delle intelligenze artificiali, in grado (potenzialmente) di dare risposte e sostituire i motori di ricerca. Alphabet sta quindi combattendo su due fronti diversi rischiando per la prima volta di vedersela con nemici più forti – o quanto meno più giovani. Il tutto avviene, forse non a caso, nell’anno del venticinquesimo compleanno di Google, che per una realtà di internet può essere considerata una crisi di mezz’età.

