L'IA potrebbe far impazzire i pagamenti digitali? Dovevo comprare oro fin da subito

Cerasa mi sta facendo perdere tempo prezioso. Chiedendomi un pezzo su Geoffrey Hinton, uno degli inventori dell’intelligenza artificiale dimessosi da Google per esprimersi liberamente sull’intelligenza artificiale (“E’ spaventosa”), mi impedisce di correre a comprare monete d’oro. E’ anche colpa mia che sono lento. Molto più lento degli ultimi modelli di intelligenza artificiale, e pure dei penultimi. Dovevo correre già quando venni a sapere che Sam Altman, capo di ChatGPT, aveva riempito di armi, provviste, medicine e oro, non carte di credito e nemmeno cartamoneta, oro, la sua villa di Big Sur. Dimostrando fiducia nei gusti di Henry Miller e Jack Kerouac, gli scrittori che in quel posto affacciato sull’Oceano tanti anni fa si ritirarono per scrivere, e sfiducia nei confronti di PayPal, il metodo di pagamento digitale sviluppato dal suo socio Peter Thiel, così come di ogni altro metodo di pagamento digitale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE