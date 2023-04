Lasciate libera la rete. Indagine sulla net-neutrality

L’Ue lancia una consultazione per coinvolgere i colossi del web nella spesa per le infrastrutture e mettere un pedaggio a internet, che alla fine pagherebbero anche gli utenti. Netflix, Amazon & Co. si mobilitano in nome della neutralità della rete. Uno scontro che investe le nostre vite digitali

L’estate prima di Dazn a Roma c’erano cantieri ovunque. Mancavano poche settimane al campionato e girando per la città, schivando le buche, si vedevano altri crateri e spuntavano fuori queste grandi balle di cavi in fibra ottica. Lo sapevano tutti ormai: la connessione veloce non bastava, senza fibra le partite e il promettente bordocampo con Diletta Leotta sarebbero stati a rischio. Bisognava darsi da fare. Intorno alle trincee scavate per il cablaggio, piene di umarell in estasi per i lavori in corso, si giocava il futuro della serie A. Il massimo della nuova tecnologia, cioè le partite in live-streaming, passava dai cari vecchi cantieri. Ecco una cosa che nell’epoca delle pay tv satellitari avevamo rimosso: all’apice della smaterializzazione, si torna a scavare.