Big Tech blocca i suoi progetti più ambiziosi e insegue TikTok

Non succede tutti i giorni che Big Tech annunci dei tagli. E non parliamo della Silicon Valley e del suo pulviscolo di startup fatto di fallimenti e successi continui, quanto dei principali player del settore. Insomma, i soliti sospetti: Google, Meta, Amazon, Apple. I tempi però cambiano per tutti, anche per loro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE