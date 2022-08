I colossi  big tech sono “Ingovernabili”? Un libro utile analizza valori e rischi delle Gafa

Le Big Tech hanno migliorato la nostra vita oppure stanno mettendo sotto chiave la nostra libertà di scelta? Nel loro “Ingovernabili. Grandi piattaforme, nuovi monopoli e la lotta per la concorrenza” (Luiss University Press), Andrea Minuto Rizzo e Roberto Sommella fanno i conti con questa domanda sempre più attuale e importante. Se la presenza di aziende come Google, Amazon, Facebook e Apple (le cosiddette Gafa) si è fatta sempre più pervasiva è perché offrono servizi migliori a costo inferiore (o addirittura nullo) rispetto alle alternative. Ma, nel lungo termine, il rischio è quello di pagare a questa comodità un tributo in termini di minore concorrenza potenziale. Il delicato equilibrio tra vantaggi e rinunce è al centro di un acceso dibattito tra gli studiosi e all’interno delle autorità per la concorrenza di tutto il mondo.

