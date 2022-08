Il futuro è imprevedibile. E va bene così. Parola del ceo di Apple

I vantaggi della tecnolofia e dei valori da condividere per rispondere alle sfide del futuro. Il discorso di Tim Cook alla Gallaudet University di Washington, specializzata nell’insegnamento a sordomuti, sordociechi e chi ha problemi di udito in generale

La Gallaudet University di Washington è un’istituzione formativa specializzata nell’insegnamento a sordomuti, sordociechi e studenti con problemi di udito in generale. Le attività vengono svolte in inglese e nella lingua americana dei segni. A pronunciare il discorso di apertura 2022, lo scorso maggio, è stato chiamato Tim Cook, ceo di Apple, che ha parlato dei vantaggi della tecnologia e insieme dell’importanza dei valori da condividere per rispondere alle sfide del futuro. Questo il testo del suo intervento.



Sono molto onorato di condividere questa importante occasione con tutti voi. Ringrazio il presidente Cordano, il consiglio di amministrazione, gli studenti, i docenti e il personale, e tutte le famiglie e gli amici presenti per avermi accolto oggi. Voglio congratularmi con Dorothy [Dorothy Sueoka Casterline], Carl [Carl-Gusaf A. O. Croneberg] e Lauren [Lauren Ridloff] per le vostre lauree honoris causa. Solo uno di voi ha interpretato un supereroe sul grande schermo [Lauren Ridloff nel film “Eternals”], ma tutti e tre avete dato esempi eroici come pionieri e sostenitori della comunità dei non udenti.

Marlee [Marlee Matlin, interprete nel 1986 di “Figli di un dio minore”], non potrò mai ringraziarti abbastanza per la generosa introduzione. Come sapete, Marlee è una brillante attrice. Ha trascorso la sua carriera infrangendo barriere e definendo aspettative. Ma mentre il talento di Marlee brilla sullo schermo, fuori dallo schermo lei è semplicemente impressionante. Come persona, leader e sostenitrice, Marlee porta la stessa integrità e grazia in tutto ciò che fa. E noi di Apple siamo stati molto fortunati a collaborare con lei per “CODA” [“CODA – I segni del cuore” nel marzo scorso ha vinto tre Oscar, tra i quali il premio per il miglior film].

Infine, desidero esprimere la mia gratitudine per la partnership che Apple e Gallaudet hanno instaurato negli ultimi anni. Poiché Apple lavora per progettare una tecnologia accessibile a tutti, siamo incredibilmente fortunati ad avere partner così innovativi e impegnati. E’ in parte grazie a questa comunità che Apple Maps ha ora una serie di guide che aiutano gli utenti a identificare le attività commerciali di proprietà di non udenti e quelle che sono amiche dei non udenti. E non vediamo l’ora di consolidare la nostra collaborazione per molti anni a venire.

Classe 2022, siete arrivati a questo giorno, a questo momento, a questo traguardo che non è mai stato garantito. Ogni classe di laureati deve affrontare delle sfide, ma credo sia giusto dire che voi avete affrontato ostacoli più grandi della maggior parte degli altri. Dopo tutto, eravate solo nel semestre primaverile del 2020, quando la pandemia ha sconvolto il mondo. Per alcuni di voi, questo ha significato lasciarsi alle spalle un campus in cui avete trovato un profondo senso di comunità e accettazione, forse per la prima volta nella vostra vita. Per altri, invece, ha significato rimanere a Washington senza gli amici e i compagni di classe che ormai consideravate una famiglia. Per tutti voi, tuttavia, ha significato navigare in un mondo strano e incerto. Ha significato superare una serie di nuovi ostacoli che hanno cercato di impedirvi di essere qui oggi. Ma quegli ostacoli non potevano fermarvi.

Oggi siete qui per un motivo. Ve lo siete guadagnato. E nessuno potrà mai portarvelo via.

Tuttavia, ho un consiglio importante da condividere, tanto importante che è l’unico che condividerò oggi. E cioè: qualsiasi cosa facciate, lasciatevi guidare dai vostri valori. Con “lasciatevi guidare dai vostri valori” intendo dire che dovreste prendere decisioni, grandi e piccole, ogni giorno, basandovi su una profonda comprensione di chi siete e di ciò in cui credete. Non sono cose statiche, e non vorreste che lo fossero. Imparerete di più e crescerete di più ogni anno che passa, come tutti noi. Ma ci sono valori fondamentali che sono pietre miliari. Cose che sono fondamentali per la vostra personalità e il vostro carattere. E queste sono le cose che dovreste scegliere di vivere.

Alla Gallaudet avete ricevuto un’istruzione di livello mondiale. Spero che abbiate usato questo tempo per riflettere profondamente e apertamente sul mondo che vi circonda. Per determinare ciò in cui credete e perché ci credete. L’importante è che vi lasciate guidare da queste idee. Che vi lasciate guidare dai vostri valori. E’ così che si costruisce una vita piena di significato e di realizzazione.

Per me è stato un senso preciso ad attirarmi in Apple. Come azienda, il nostro scopo è sempre stato quello di creare tecnologia che arricchisca la vita delle persone. E crediamo di poter raggiungere questo obiettivo solo concentrandoci costantemente sui nostri valori. Ecco perché ci impegniamo a fondo per creare una tecnologia accessibile a tutti. Perché ci battiamo per proteggere il diritto fondamentale alla privacy. E perché innoviamo costantemente per proteggere l’ambiente e lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. I miei valori mi hanno anche aiutato a perseverare nelle decisioni difficili sia nella mia vita professionale che in quella personale. Quando le persone hanno messo in dubbio la saggezza finanziaria del nostro impegno per la sostenibilità, ho parlato dei miei valori, ho chiarito che la lotta al cambiamento climatico è, e rimarrà, uno dei nostri obiettivi più importanti. E nella mia vita, sono stati i miei valori a farmi dire al mondo che sono gay, in modo da portare un po’ di speranza alle persone che ancora nascondono al mondo chi sono. In poche parole, i miei valori sono la forza trainante di tutto ciò che faccio. E sono al centro di ogni decisione che prendo.

Ora, riconosco che guidare un’azienda e condurre una buona vita non sono la stessa cosa. Ma in cuor mio so che rimanere fedeli a ciò che si è e a ciò in cui si crede è una delle scelte più importanti che si possano fare. Vi aiuterà a creare relazioni migliori. Vi aiuterà a trovare maggiore soddisfazione nel vostro lavoro. E, con un po’ di fortuna e molto impegno, vi aiuterà a costruire una vita più significativa.

Naturalmente, a volte la vita più significativa è quella che ci si aspetta di meno. Se ho imparato qualcosa, è che il futuro è imprevedibile, anche se ci impegniamo al massimo per dargli forma. Ma va bene così. Come scrisse Eleanor Roosevelt, se la vita fosse prevedibile, cesserebbe di essere vita e sarebbe priva di sapore.

Quindi, quando immaginate il vostro futuro e il percorso tortuoso che vi si presenta davanti, ricordate che la domanda da porsi non è “Cosa succederà?”, ma “Chi sarò quando succederà?”. Spero che sarete gentili e compassionevoli. Spero che vi rendiate conto che c’è meraviglia nell’essere parte di qualcosa di più grande di voi e che c’è magia nel servizio agli altri. Spero che sarete buoni amministratori del pianeta che abitiamo e che parteciperete alla lotta per renderlo migliore, più equo, più accessibile, più giusto. Spero che vi terrete stretti alla comunità che avete costruito qui, perché qualsiasi cosa vi riservi la vita, il vostro successo sarà addolcito e le vostre battute d’arresto attenuate se potrete condividerle insieme. Soprattutto, vi auguro di trovare felicità e gioia, significato e realizzazione, e una vita che vi dia tutto ciò che le chiedete.

Classe 2022, questo è il vostro momento. E io non vedo l’ora di vedere cosa farete. Grazie mille, e congratulazioni!