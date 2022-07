I droni delle consegne Amazon fanno saltare i nervi ai californiani

L'azienda di Bezos ha annunciato di voler cominciare il servizio consegne nella cittadina di Lockeford. Ma è una decisione più spinta dalla concorrenza di Google e Ups che non dalle sperimentazioni raggiunte negli ultimi dieci anni

Primo dicembre del 2013. Jeff Bezos, fondatore e all’epoca amministratore delegato di Amazon, è ospite della nota trasmissione televisiva statunitense “60 Minutes”, dove annuncia “una piccola sorpresa” su un servizio futuristico che Amazon avrebbe cominciato a offrire presto: le consegne via drone. Le parole del ceo sono accompagnate da filmati prodotti dall’azienda stessa in cui una giovane coppia riceve a casa – un pezzo di suburbia in mezzo al verde – un pacco targato Amazon, prelevato da un drone direttamente da un magazzino e rilasciato nel loro giardino. Il tutto senza bisogno d’intervento umano.