Quanta energia consuma un bitcoin? Le criptovalute alla prova della crisi

Il mining, il procedimento con cui si generano le monete digitali, ha una natura fortemente energivora. In Siberia, per esempio, il consumo energetico è quadruplicato nel corso del 2021 prorprio per questo motivo. Eppure, nel mondo esistono alternative green

“Abbiamo bisogno di energia per cose più importanti dei Bitcoin, sinceramente”. Lo ha dichiarato pubblicamente lo scorso luglio il ministro dell’Energia svedese Khashayar Farmanbar, fissando le priorità energetiche del suo paese, anche in vista dell’inverno che verrà. Per questo, ha spiegato il ministro, la Svezia deve prepararsi a sacrificare alcuni settori in favore di altri, ritenuti più importanti, come l’acciaio. Il riferimento è alla natura fortemente energivora del mining, il complesso procedimento con cui si producono nuove criptovalute come Bitcoin ed Ether.