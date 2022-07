Si fa presto a dire rete unica. I piani del governo davanti alla Commissione europea

Tim prepara un incontro con la vicepresidente Margrethe Vestager. Guai in vista e nodi da sciogliere per un'operazione mai vista in Europa

Tim incontrerà presto la vicepresidente della Commissione Ue, e commissaria per la concorrenza, Margrethe Vestager. Al centro del colloquio vi saranno il piano del governo sulla rete unica, illustrato dal ministro della Transizione digitale, Vittorio Colao, sul Foglio dell’11 giugno. La convinzione dell’esecutivo è che si debba superare sia la duplicazione degli investimenti nelle aree meglio servite sia la loro assenza in quelle sprovviste di banda larga. Le une sono ritenute non utili e anzi fonte di sprechi; per quanto riguarda le altre, evidentemente il giudizio sui bandi avviati nel 2016 è negativo.