Offerte e spezzatini. Quanti danni può fare ancora la politica a Tim

Telecom Italia si trova a un bivio. La società telefonica può diventare americana dicendo sì al fondo Kkr, che è disposto a pagare un premio a tutti gli azionisti. Oppure può decidere di restare ancorata all’Italia (anche se il primo socio è il gruppo francese Vivendi) vendendo un pezzo del suo business al fondo inglese Cvc Capital partners per fare cassa, in modo da garantirsi le risorse necessarie per mandare avanti le altre attività. Vendita in toto o vendita di singoli settori. L’ora della verità si avvicina per Telecom anche se i tempi non saranno brevissimi. Oggi a margine del cda convocato per questioni ordinarie, il presidente Salvatore Rossi e l’amministratore delegato, Piero Labriola, riferiranno sullo stato del dialogo con Kkr, che la scorsa settimana ha confermato l’intenzione di lanciare un’offerta per il 100 per cento della società (si vocifera che al fondo americano stia per essere inviata una lettera scritta come risposta) e per informare i consiglieri della nuova proposta avanzata lo scorso week end da Cvc circoscritta ai servizi per la clientela business. In entrambi i casi, lo spezzatino sembra essere l’unica via possibile per l’ex monopolista italiano, che dalla privatizzazione in avanti ha affrontato con fatica un mercato molto competitivo come quello telefonico. Telecom Italia, infatti, ha accumulato 22 miliardi di debiti, annunciato perdite per il 2021 pari a 8,7 miliardi, subito tre downgrade da parte delle agenzie di rating e, soprattutto, non ha (ancora) spiegato come intende fare per ripristinare gli utili.

