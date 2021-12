Gli smartphone non sono sostituti dell'intelligenza. Gli educatori lo sanno?

L’impatto negativo della Dad su tanti studenti ha sicuramente raffreddato certi entusiasmi pre pandemia sulle virtù salvifiche della didattica digitale. Non ci ha portato, però, a riflettere davvero sulle conseguenze profonde che, Dad a parte, l’informatica sta avendo sui nativi digitali; cioè sui giovani e giovanissimi che hanno imparato a usare lo smartphone o il tablet dei genitori prima di conoscere qualche lettera dell’alfabeto. Tendiamo a pensare che in fondo, a parte l’esposizione ai device elettronici sicuramente eccessiva, i nativi digitali usino internet, smartphone e computer più o meno come i loro genitori o come i loro fratelli e sorelle più grandi. Ma non è così. C’è a esempio nei più giovani una particolare difficoltà di attenzione e concentrazione nello studio legata all’uso degli strumenti informatici (di solito vari contemporaneamente), come hanno messo in luce ormai diverse ricerche. Una di esse riferisce questo esperimento: alcuni studenti ai quali era stato chiesto di concentrarsi su un testo per un quarto d’ora non riuscivano a farlo per più di 3/5 minuti e si spostavano su altre schermate del computer o dello smartphone. Il libro che riporta questo esperimento e altri analoghi – scritto da due americani, Adam Gazzaley e Larry D. Rosen – si intitola non a caso Distracted Mind (Franco Angeli editore). La capacità di mantenere l’attenzione per più di pochissimi minuti, scrivono gli autori (un neurologo e uno psicologo), è messa in crisi dal fatto che ormai viviamo “in un mondo completamente multisensoriale che seduce tutti i nostri sensi visivi, auditivi, tattili. […] I nostri device vibrano, tremano, tintinnano, emettono rollii e la nostra attenzione viene catturata”.

