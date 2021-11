Il Congresso vuole far scoppiare la bolla di Facebook

Un gruppo di deputati bipartisan propone di obbligare Zuckerberg e soci a fornire una versione dei social network ripulita dell'algoritmo. Il rischio per gli utenti, però, è di annoiarsi

Dopo gli scandali di Facebook, il Congresso americano prova a reagire: un gruppo bipartisan di deputati, secondo Axios, ha proposto una legge che potrebbe “rompere la bolla” dei social network. La norma imporrà alle piattaforme online di lasciare scegliere alle persone se avere una pagina principale “algoritmica” o meno. In poche parole, saranno gli utenti a decidere cosa vogliono vedere sulle proprie bacheche, se contenuti selezionati da macchine in base ai dati personali oppure il flusso di notizie e post gestito in modo trasparente.