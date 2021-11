Haugen sbarca in Europa con il suo progetto costruito a tavolino contro Zuckerberg

La grande accusatrice di Facebook Frances Haugen è sbarcata in Europa, ma qui non sortisce lo stesso effetto clamoroso che in patria. Se nell’Ue guardano con interesse a ciò che le sue parole hanno innescato dall’altro lato dell’oceano, a casa propria si sentono sicuri di aver visto per tempo alcuni pericoli ed essere corsi ai ripari con un certo anticipo sul resto del mondo. La regolamentazione delle Big Tech è un orgoglio europeo e la vicepresidente liberale del Parlamento europeo Dita Charanzová ha detto a Politico “Non sono sicura che (Haugen) possa aggiungere qualcosa di nuovo, qualcosa che non sappiamo”. Secondo lei “è probabile che dia solo ulteriori conferme ai motivi per cui stiamo lavorando al Digital Services Act”. Che insieme al Digital Markets Act rappresenta una rivoluzione in cui l’Ue si propone di riscrivere le regole per l’èra digitale assicurandosi una leadership mondiale in quanto a tutela dei cittadini-utenti e della concorrenza. Il Digital Services Act dovrebbe essere pronto per l’estate e contiene nuove misure per rendere le società direttamente responsabili quando gli algoritmi amplificano contenuti pericolosi oltre a costringerle a fornire i dati per ricerche indipendenti, che è proprio quello che Haugen aveva chiesto al Congresso. I parlamentari europei che ci lavorano sono tutti abbastanza esperti della questione e durante l’audizione di Haugen a Bruxelles ripetevano spesso “quello che lei dice conferma che”. Con tutt’altra enfasi rispetto a “lei è l’eroe americano del XXI secolo”, com’era stata apostrofata a Capitol Hill.

