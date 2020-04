La grande rivincita di internet

Nella grande scrematura delle minchiate imposta dalla rapida diffusione del coronavirus ce n’è una, di sciocchezza, molto significativa che riguarda il nostro rapporto con uno strumento che prima dell’arrivo del Covid-19 aveva cominciato ad assumere le sembianze di una diabolica creatura destinata inevitabilmente a prendere per mano il mondo per farlo avvicinare ogni giorno verso il burrone del caos. La creatura descritta da molti come intrinsecamente diabolica, maligna, selvaggia e perfida coincide con il profilo di un soggetto chiamato “internet”...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.