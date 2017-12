Internet per giganti

Roma. Sulla net neutrality – il principio di difesa dell’utilità pubblica della rete internet che una commissione federale americana ha cancellato giovedì (la cosa vale solo per gli Stati Uniti, ma potrebbe avere ripercussioni anche da noi) – ci sono due grandi scuole di pensiero, egualmente allarmistiche. Veloce ripasso su cos’è la net neutrality: l’idea in base alla quale la rete internet deve essere considerata come una strada pubblica. Chi difende la net neutrality dice che sulla strada di internet...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.